Konut devine hukuk tokadı

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BERLİN'DE yaşayan Ekonomi Mühendisi Mehmet Y. (35), Türk olduğu için kendisine ev kiralamayan konut devi Deutsche Wohnen'i 3 bin euro para cezasına mahkum ettirdi. 9 Ekim 2018 tarihinde gerçek ismiyle ev için müracaat eden Mehmet Y.'ye bir gün sonra ret cevabı geldi. Türk mühendis ret cevabından hemen sonra uydurma bir Alman ismiyle müracaat etti ve bir gün sonra bu kez olumlu yanıt aldı.MEHMET Y., şirketin bu cevabı üzerine başvurduğu ayrımcılıkla mücadele dairesi tarafından Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu'na (TBB) yönlendirildi. TBB durumu avukat üzerinden takibe aldı. Mehmet Y., şirkete başka bir ev için başvurdu ve yine ret cevabı aldı. Kendisinden sonra başvuran Alman arkadaşına ev verilince davacı olan Mehmet Y., "Böyle bir ayrımcılık insanın onuruna dokunuyor" dedi.BİRÇOK göçmenin uğradığı ayrımcılığı ispat edemediğini ya da sonuç alacağına inanmadığını belirten Mehmet Y., "Ben pes etmedim. Elimdeki yüzde yüz sağlam delille şikayetçi oldum. Mahkemeyi bu kadar sağlam delile rağmen kaybetseydim, bu ülkeye karşı tamamen güvenimi yitirecektim" dedi. İdare Mahkemesi GZ: 203 C 31/19 dosya numaralı kararında konut şirketini 3 bin euro tazminat cezasına çarptırdı.TÜRK mühendis sadece konut ararken değil, iş ararken de birçok yabancının ayrımcılığa uğradığını söyledi: Üniversiteyi 1,5 not ortalamasıyla bitirmeme rağmen ancak 102'nci iş başvurusunda kabul edildim. Makine mühendisi olup oto tamirciliğine başlayanlar var. Ben yine de herkese pes etmemelerini ve karşılaştıkları ayrımcılığı bildirmelerini tavsiye ediyorum.TBB adına mahkemede süreci takip eden Remzi Uyguner ayrımcılıkta kanıtın zor olduğuna dikkat çekti. Uyguner, "Ayrımcılıkla Mücadele Yasası (AGG) ayrımcılığı yasaklamakta ve ayrımcılığa karşı mücadelede bireylere bazı haklar tanımaktadır. Bu çerçevede örneğin ispat yükümlülüğü ters çevrilmektedir. Bir birey ayrımcılığa uğradığını inandırıcı delillerle ortaya koyduğu taktirde, karşı taraf ayrımcılık yapmadığını ispatlamakla yükümlü" dedi.