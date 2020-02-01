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Kalpten bağlılık

İngiliz anne, 2006 yılında beyin kanamasından ölen oğlunun kalbinin nakledildiği Türk genci ile ’de yeniden buluştu

ALPASLAN DÜVEN Avrupa
Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Kalpten bağlılık
2006'DA 17 yaşındayken kalp nakli yapılmasına karar verilen Tayfun Erdem'i hayata bağlayan haber 3 ay sonra Bodrum'dan geldi. Beyin kanaması geçiren aynı yaştaki İngiliz Craig Oliver Beston'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine kalbi annesi Julie Beston'un onayıyla Erdem'e nakledildi. Erdem, 10 yıl sonra o anneyi buldu ve Londra'da ziyaret etti. TAYFUN ile Beston arasında başlayan dostluk artarak devam etti. Tayfun'u tekrar görmek için İzmir'e giden Beston, "O benim ikinci oğlum gibi. Ona, oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Biz Tayfun ve ailesiyle tanıştık, kocaman bir aile olduk" dedi.
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Kalpten bağlılık
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