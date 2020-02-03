“Aile bütünlüğü önceliğimiz”

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Türk basın mensupları ile bir araya gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, gençlik dairelerinin ailelerden aldığı Türk çocuklar, yaşlı bakımevleri ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda 2020 yılında çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Almanya'da Türk ailelerin bütünlüğünün korunması ve gençliğe özel önem vereceklerinin altını çizen Eren, "Aile bütünlüğünün korunması amacıyla Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) sorunları, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakım evlerinde yaşlılarımızın kültürümüze uygun şekilde bakılması, çocukların özel eğitimli okullara gönderilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

UZMANLAR BİR ARAYA GELECEK

Eren, "Gerek akademik, gerekse yerelde çalışan derneklerimiz, psikologlarımız, pedagoglarımızla tabiri caizse sorunların fotoğrafını çekmeyi arzuluyoruz. Aile bütünlüğünün korunmasına 2020'de özel bir önem vermek istiyoruz. Aile konusuyla uğraşan uzman pedagog, psikolog ve avukatlarımız var ama bir mekanizma kurulması lazım. Biz bu mekanizmayı Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliğimizle de beraber nasıl kurabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

FAALİYETLERİ KATLADIK

2019'un kurum açısından hizmetlerin artırıldığı bir yıl olduğunu vurgulayan Eren, "Bilhassa dil eğitimi, Türkçe eğitimi, Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili projelerimizin sayısını arttırdık. Hafta sonu okulları, çift dilli eğitimler, Anadolu okuma evleri projesi kapsamında derneklerde kütüphaneler açtık. İnsan hakları ve ayrımcılığa dair raporlarımızı hazırladık, ırkçı saldırıya uğrayan kişi ve derneklere destek verdik, birçok vatandaşımıza bireysel konularda yardımcı olmak gibi çeşitli faaliyetler yürüttük. 2020'DE Türkiye'de büyük bir yurtdışı Türkler buluşması planladık" şeklinde bilgi verdi.