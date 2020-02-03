Haberler > Avrupa Haberleri > Dolandırıcılara dikkat

Dolandırıcılara dikkat

Sahte uzmanlar, ‘ ile anlaşma yaptık. Varlığınızı bir dilekçe ile gizleyeceğiz’ diyerek vatandaşları dolandırıyorlar

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Dolandırıcılara dikkat
Sosyal medyada kendilerini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan bazı kişiler, Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşması'nı öne sürüp dolandırıcılığa başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yaptıklarını ileri süren sahtekarlar, doldurulacak bir form ile bilgi paylaşımının önüne geçileceğini iddia ederek vatandaştan 550 euro talep ediyor.

BUNLARA İTİBAR ETMEYİN
Dolandırıcılar, 'Varlık fonu gizleme' adı altında yurtdışında yaşayan vatandaşların banka hesap bilgilerini gizlediklerini ileri sürüyor. Yetkililer, bu tür iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşı uyardı ve otomatik bilgi paylaşımı kapsamına kişilerin sahip olduğu gayrimenkulün girmediği bilgisini de paylaşıp 'dikkatli olun' dedi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılara dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN