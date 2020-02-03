Dolandırıcılara dikkat

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Sosyalmedyada kendilerini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak tanıtan bazı kişiler, Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşması'nı öne sürüp dolandırıcılığa başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yaptıklarını ileri süren sahtekarlar, doldurulacak bir form ile bilgi paylaşımının önüne geçileceğini iddia ederek vatandaştan 550 euro talep ediyor.Dolandırıcılar, 'Varlık fonu gizleme' adı altında yurtdışında yaşayan vatandaşların banka hesap bilgilerini gizlediklerini ileri sürüyor. Yetkililer, bu tür iddialara itibar edilmemesi konusunda vatandaşı uyardı ve otomatik bilgi paylaşımı kapsamına kişilerin sahip olduğu gayrimenkulün girmediği bilgisini de paylaşıp 'dikkatli olun' dedi.