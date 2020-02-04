Alman devletinden tehlikeli hamle

BUGÜN NELER OLDU

Ülkede yaşayan Müslümanları provoke ederek bölme çabasında bir adım daha atıldı. DİTİB'e alternatif yaratmak isteyen Almanya, Hamburg'da bir Seküler İslam Derneği daha kurdu. Derneğin başına ise İslam'a yönelik açıklamaları ile dikkat çeken sosyolog Necla Kelek getirildi.DAHA önce FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen avukat Seyran Ateş, Cem Özdemir ile birlikte Seküler İslam Girişimi'ni kurmuştu. Sözde imam Seyran, kadın ve erkeklerin bir arada namaz kıldığı İbn-i Rüşt Goethe adı altında mescit oluşturmuştu. Almanya, DİTİB'i ve imamları hedef seçmiş, Almanya İslam'ı oluşturma çabasına girmiş, Ateş'i İslam Konferansı'na davet edip bu adımı açık etmişti.