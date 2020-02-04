FETÖ’cü mü olsalardı

BUGÜN NELER OLDU

Furkan18) ve Erdem Aslan (15) kardeşler, Hollanda'da doğdu, büyüdü. Eğitimlerine başarılı bir şekilde devam eden kardeşler, önce Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nden ardından Danıştay'dan gelen haber ile sarsıldı. Babaları Recep Aslan'ın yasal oturum hakkı için gerekli belgelere sahip olmadığı belirtildi ve çocuklarıyla birlikte sınırdışı edilmesi kararlaştırıldı.DANIŞTAY, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nin kararını onaylarken Recep Aslan, "30 yıl önce turist olarak Hollanda'ya geldim. Yıllarca restoran çalıştırdım. 2014'te maddi sıkıntıya girince geniş çaplı araştırma yaptılar. Gerekli belgelere sahip olmadığım gerekçesi ile oturum haklarımız iptal edildi. Konuyu mahkemeye taşıdık. 6 yıl hukuk mücadelesi verdik ama Danıştay tüm yolu kapadı" dedi.FURKAN ve Erdem ise, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Biz bu ülkede doğduk ve büyüdük. Bu ülkenin bir parçasıyız. Anavatanımız Hollanda oldu. Şu anda başkent Amsterdam'da eğitim ve öğretim hayatımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Her an sınırdışı edileceğimizin korkusunu yaşamaktan bıktık. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.AİLENİN tek umudu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kalırken avukat Frank van Haren, "Ben böyle bir şey görmedim. Bu ülkede doğup büyüyen iki çocuğun sınırdışı edilmemesi için verdiğim mücadelede çaresiz kaldım" dedi. Amsterdam eski Belediye Başkanı Eberhard van der Laan, 2017'de çocuklar için Adalet Bakanı'na mektup göndermiş, çocukların sınırdışı edilmemesini talep etmişti. 2018 yılında mahkeme aileyi haklı bulmuş, ancak Göç ve Vatandaşlık Dairesi kararı Danıştay'a taşımıştı.