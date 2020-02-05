Aşırı sağ Almanya’nın FETÖ’sü

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Almanya'da aşırı sağcıların polis, gizli servis ve orduya sızması, dikkatleri yine bürokrasiye ve devlet kurumlarına çevirdi. Ordu istihbaratı aşırı sağcı asker sayısının artmasına dikkat çekerek tehlikeye işaret ederken, ünlü avukat Adnan Menderes Erdal, "Almanya'nın çok ama çok dikkatli olması gerekir. Bu konuda Türkiye'nin FETÖ ve derin devlet ile mücadelesini örnek alabilir" dedi.ERDAL, "Almanya'da da sonuçta bu aşırı sağcılar demokratik düzeni yıkıp kendi düzenlerini getirmek istiyor. Aşırı sağ, devletin her kurumuna sızıyor. En kritik sızmalar ise polis, gizli servis ve ordu gibi güvenlik birimlerinde yaşanıyor. Almanya, FETÖ'nün Türkiye'de devlet kurumlarına nasıl sızdığını iyi inceleyip buradan ders çıkarmalı. Sonuçta Türkiye'deki gibi büyük sıkıntılar yaşanabilir" diye konuştu.ERDAL, "Almanya, FETÖ'nün Türkiye'de devlete nasıl sızdığını incelerse, aynı şeyin yaşanmasını engeller" dedi. 1981 yılını Birleşmiş Milletler'in (BM) "Atatürk Yılı" ilan ettiğini belirten Erdal, "Böyle bir onuru başka bir devlet adamına vermemiştir. FETÖ'cüler ise Atatürk'e 'şeytan' veya 'deccal' diyen kişilerdir. FETÖ'cüler Yehova'nın Şahitleri gibidir" dediYEHOVA'NIN Şahitleri'nde, kana ihtiyacı olan bir çocuk dahi olsa buna izin verilmediğine dikkat çeken Erdal, "FETÖ'cülerden ve Yehova'nın Şahitleri'nden insana, insanlığa, topluma, millete, devlete iyilik gelmez, sadece kötülük gelir. Her iki kuruluşun da Almanya'da yasaklanması gerekir" dedi. Alman ordusunda 550 asker, aşırı sağ şüphesiyle soruşturuluyor.