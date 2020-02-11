Sabine hayatı felç etti

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA Sabine adı verilen fırtına ülkeyi dün felç etti. Fırtına dolayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinin birçok bölgesinde okullar tatil edildi. Alman Demiryolları İşletmesi (DB) tüm şehirlerarası tren seferlerini saat 10.00'a kadar iptal etti. Frankfurt Havalimanı'ndan 190 uçak, iniş ve kalkış yapamadı. Münih Havalimanı'nda ise 420 sefer gerçekleşemedi. Diğer havalimanlarında da uçuş iptalleri oldu. Fırtına dolayısıyla yüzlerce ağaç devrildi, evlerin çatıları uçtu, üzerine ağaç devrilen Saarbrücken'de bir kadın, Paderborn'da ise 16 yaşındaki bir genç, ağır yaralandı. Frankfurt'ta bir vinç, katedralin üzerine devrildi.İbrahim TAŞ / KÖLN