Müslümanlar tehdit altında

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'DA hızla tırmanan İslam karşıtlığı Almanya'da kendini her iki günde bir saldırı olarak gösterdi. Sol Parti'nin soru önergesini cevaplandıran İçişleri Bakanlığı, geçen yıl Müslüman kuruluşları ile temsilciliklerine 184 saldırı yapıldığını açıkladı. Bakanlık, kayıt altına alınan saldırılardan 64'ünün halkı kışkırtma, Nazi sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar şeklinde gerçekleştiğini ifade etti. Müslümanların iş başvurularında ve ev aramada daha dezavantajlı olduğu da vurgulanmıştı.SOL Parti Milletvekili Christine Buchholz, İslam karşıtlığının üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini belirterek, 'Bu sağcı bir terör' tanımlaması yaptı. Buchholz, "İslam düşmanlığı ve ayrımcılık günlük hale geldi. Kabul edilemez" dedi. Ülkede, İslam düşmanı motifli suçlar 2017'den bu yana kayıt altına alınıyor. 2018 yılında 43'ü camilere olmak üzere 910, 2017 yılında da bin 95 İslam düşmanı saldırı meydana geldi. Faillerin yüzde 90'ından fazlası siyasi amaçlı suç işleyen sağcılar olarak belirlendi.MÜSLÜMANLAR, Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne sıklıkla başvuruyor. Aşırı sağcıların ve İslam düşmanlarının ilk hedefi haline gelen başörtülü kadınlar büyük tehdit altında. Kamusal alanda sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı gerekçesiyle kayıt altına alınan şikayetlerin yüzde 76'sının kadınlardan gelmesi tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor.