Şafak baskını

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE ve Almanya'da dün geniş çaplı bir operasyon gerçekleşti. Yaşlı Almanları 'Polisim' veya 'Savcıyım' diye sazan sarmalı adı verilen yöntemle dolandıran 76 kişilik çete üyelerinin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın, İstanbul, Antalya, Muğla ile Almanya'nın Köln, Bochum, Münster, Datteln, Rheine ve Dortmund kentlerinde gerçekleşti.OPERASYONU Almanya'da Osnabrück ve Koblenz, Türkiye'de ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. F.Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul'da illegal çağrı merkezi kurduğu belirtildi. Çete üyelerine yönelik operasyonda çok sayıda ev ve işyerinde arama yapıldı. Çete lideri F.Ö., Türkiye'de 20 kişi ile birlikte, Almanya'da ise üç kişi gözaltına alındı.SÖZ konusu dolandırıcılık yöntemi yıllardır biliniyor. Alman polisi neredeyse her yıl, 'Biz telefonda kredi kartı numarası istemeyiz. Para talep etmeyiz. Sizi arayıp kendini polis ya da savcı olarak tanıtanlara kanmayın. Böyle bir durumda karakolu arayın' diye çağrı yapıyor. Dolandırıcılık yöntemine ilişkin Türkiye'de Organize İşler Sazan Sarmalı adıyla film bile yapıldı, ancak bunlar dolandırıcılığa engel olamadı.İSTANBUL, Antalya ve Muğla'da 36, Almanya'da 40 şüpheli için sabah erken saatte başlatılan operasyonlarda, yüklü miktarda para, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart, lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ele geçirildi. Bir evde uyuşturucu serası ortaya çıktı. Türkiye'de gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 31'inin Türk, 5'inin Alman vatandaşı, Almanya'daki 21 şüphelinin Alman, 15'inin Türk, ikisinin Brezilya, birinin Arnavutluk ve Polonya vatandaşı olduğu kaydedildi.