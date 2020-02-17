Nazi katliamını muhbir önledi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 14 Şubat günü 13 ayrı yere düzenlenen baskında gözaltına alınıp daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanan 12 Alman'ın korkunç terör planları ortaya çıktı. Neo-Nazilerin, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl gerçekleştirilen cami katliamının bir benzerini yapmak üzere olduğu öğrenildi. Camilere dönük katliamı, plandan haberdar olup güvenlik birimlerini arayan bir polis muhbiri engelledi.YAŞLARI 31 ile 60 arasında değişen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Örgütün liderliğini Augsburg yakınlarında bulunan, Mickhausen kasabasında yaşayan Werner S.'nin (53) yaptığı öğrenildi. Örgütün diğer üyeleri Michael B., Thomas N. ve Tony E. gibi, destekçiler Thorsten W., Wolfgang W., Markus K., Frank H., Marcel W., Stefan K., Ulf R. ve Steffen B. de tutuklandı.İNTERNET üzerinden birbirleriyle iletişime geçen terör zanlılarını takibe alan 40 kişilik özel polis ekibi, grubun içine bir muhbir sokmayı başardı. Teröristler 8 Şubat'ta Minden kentinde buluşma kararı aldı. Toplantıya muhbir de katıldı ve polise, "Bütün planlarını öğrendim. Yarı otomatik silahlarla camilere baskın düzenleyip, mümkün mertebe çok sayıda Müslüman öldürmek istiyorlar. Çok tehlikeliler" dedi.BU ihbar üzerine polis harekete geçti ve savcılığın talimatıyla baskınları düzenledi. Teröristlerin sadece camilere ve Müslümanlara değil, aynı zamanda siyasilere ve mültecilere de suikast düzenlemek suretiyle kamu düzenini yıkmak istediği belirtiliyor. Yeni Zelanda'da geçen yıl bir Neo-Nazi, camilere düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldürüp, bir o kadar insanı da ağır yaralamıştı.