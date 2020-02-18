Pamuk’un hayatı Heidi ile değişti

BUGÜN NELER OLDU

Frankfurt'ta veterinerlik fakültesi öğrencisi olan Heidi Peltola, sosyal medyada, Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce yürütülen 'Gönüllü Hizmetli' projesini gördü. Erasmus Staj Programı kapsamında altı ay önce Sinop'a gitti. Hayvan bakımevinde stajyerlik yapmaya başlayan Heidi, sokakta yaralı bir köpeğe rastladı. Ona Pamuk adını verdi, her gün yarasının bakımını yaptı.PAMUK'U eski sağlığına kavuşturan ve Frankfurt'a dönen Heidi, hasrete dayanamadı ve köpeğin tüm işlemlerini yapıp Almanya'ya getirdi. Heidi, "Yaralarını sardıkça, Pamuk ile aramda farklı bir duygusal bağ oluştu. Almanya'ya Pamuk ile dönmek istedim ancak prosedüre takılmıştım. Artık Pamuk'u Almanya'da yeni ve güzel bir hayat bekliyor. Umarım her şey yolunda gider ve o da mutlu olur" dedi.