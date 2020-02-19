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’nin reklam yüzü

, ’daki reklam yüzü olarak YouTube fenomeni ’yi seçti. Şirket ile Almanya’da açılım yapacak

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Paşabahçe’nin reklam yüzü Sally
Paşabahçe CEO'su Cemil Tokel, Almanya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi ve "Sally'nin Almanya'daki etkisini bildiğimiz için bu iki güzel markayı yan yana getirmek istedik. Saliha Özcan Almanya'daki ev hanımlarına Paşabahçe ürünlerinin kalitesini gösterecek. Şimdiye kadar çok güzel geri dönütler aldık. İlerisi için yeni işbirliklerine hazırız"açıklamasında bulundu. Özcan ise "Paşabahçe markasının tanınırlığını arttırmak istiyorum. Bu birliktelikten dolayı mutluyum" dedi.

Fatih YILMAZ
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Paşabahçe’nin reklam yüzü Sally
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