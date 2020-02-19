Paşabahçe’nin reklam yüzü Sally

BUGÜN NELER OLDU

Paşabahçe CEO'su Cemil Tokel, Almanya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi ve "Sally'nin Almanya'daki etkisini bildiğimiz için bu iki güzel markayı yan yana getirmek istedik. Saliha Özcan Almanya'daki ev hanımlarına Paşabahçe ürünlerinin kalitesini gösterecek. Şimdiye kadar çok güzel geri dönütler aldık. İlerisi için yeni işbirliklerine hazırız"açıklamasında bulundu. Özcan ise "Paşabahçe markasının tanınırlığını arttırmak istiyorum. Bu birliktelikten dolayı mutluyum" dedi.