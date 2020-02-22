Büyükelçi’den taziye ziyareti

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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Selahattin ve dede Halit ile Sedat'ın kardeşi Sezer Gürbüz'e evlerinde taziyelerini bildiren Ali Kemal Aydın, aileye sabırlar diledi. Selahattin Gürbüz, "Yaşamayan bilmez bunu, bittik biz. Arkamızda dağ gibi bir çocuk vardı. Koruyamadık çocuklarımızı" diye konuştu. Büyükelçi Aydın ise babaya, "Sedat'ı koruması gerekenler asıl onu koruyamadı. Sizin bir suçunuz yok" dedi