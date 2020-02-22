Hanau’da buluşuyoruz

BUGÜN NELER OLDU

IRKÇI saldırı Türk sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. DİTİB, IGMG, Almanya Türk Toplumu gibi büyük derneklerin yer aldığı STK'lar, yarın faşist saldırının gerçekleştiği Hanau'da yürüyüş organize etti. Yürüyüş için saat 13.30'da Kurt Schumacher Platz'da toplanılacak ardından Hanau Marktplatz'da miting düzenlenecek.YÜRÜYÜŞ ve mitingde, ırkçılık lanetlenecek, ayrımcılığa işaret edilecek, saldırılara karşı önlemler alınması konusunda uyarıda bulunulacak. Politikacılara, "Kullandığınız dile dikkat edip ırkçıları hortlatmayın. Birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı dil kullanın" uyarısı yapılacak. Türk dernekleri, dün 'Hanau'da buluşalım' çağrısı yaptı.