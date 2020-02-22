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’da buluşuyoruz

Irkçılığı lanetlemek, ayrımcılığa dikkat çekmek, faşist saldırıların tekrarlanmaması için önlem alınması konusunda bir kez daha ses yükseltmek için yarın ’da buluşuyoruz

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Hanau’da buluşuyoruz
YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG
IRKÇI saldırı Türk sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. DİTİB, IGMG, Almanya Türk Toplumu gibi büyük derneklerin yer aldığı STK'lar, yarın faşist saldırının gerçekleştiği Hanau'da yürüyüş organize etti. Yürüyüş için saat 13.30'da Kurt Schumacher Platz'da toplanılacak ardından Hanau Marktplatz'da miting düzenlenecek.

SES YÜKSELTME ZAMANI
YÜRÜYÜŞ ve mitingde, ırkçılık lanetlenecek, ayrımcılığa işaret edilecek, saldırılara karşı önlemler alınması konusunda uyarıda bulunulacak. Politikacılara, "Kullandığınız dile dikkat edip ırkçıları hortlatmayın. Birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı dil kullanın" uyarısı yapılacak. Türk dernekleri, dün 'Hanau'da buluşalım' çağrısı yaptı.
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Hanau’da buluşuyoruz
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