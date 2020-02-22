Saldırının sorumlusu toplum ve AfD

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LEIPZIG Üniversitesi'nden ırkçılık araştırmacısı Oliver Decker, Hanau kentindeki saldırıda toplumun sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Irkçı tehditlerin ciddiye alınmadığını dile getiren Decker, "AfD, sosyal söylemin kötüleşmesinden, siyasi söylemdeki çatışma ve saldırganlığın artmasından sorumludur" dedi.ARAŞTIRMACI Decker, "Saldırıdan sonra gösterilen tepkiler, toplumsal kutuplaşmanın devam edip düşünceye sevk etmediğinin belirtisidir" şeklinde görüş belirtti. AfD dışındaki partilerin de nefret ve ırkçılık söylemleriyle hizmet ettiğini belirten Decker, saldırının mağdurların perspektifinden dikkate alınması gerektiğine işaret etti.