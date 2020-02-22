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Saldırının sorumlusu toplum ve

’da hızla tırmanan ırkçılığın ciddiye alınmadığını ırkçılık araştırmacısı ortaya koydu. Decker: Toplumun saldırısında rolü olduğunu vurguladı

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Saldırının sorumlusu toplum ve AfD
TEHLİKE CİDDİYE ALINMADI
LEIPZIG Üniversitesi'nden ırkçılık araştırmacısı Oliver Decker, Hanau kentindeki saldırıda toplumun sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Irkçı tehditlerin ciddiye alınmadığını dile getiren Decker, "AfD, sosyal söylemin kötüleşmesinden, siyasi söylemdeki çatışma ve saldırganlığın artmasından sorumludur" dedi.

IRKÇILIĞA HİZMET ETTİLER
ARAŞTIRMACI Decker, "Saldırıdan sonra gösterilen tepkiler, toplumsal kutuplaşmanın devam edip düşünceye sevk etmediğinin belirtisidir" şeklinde görüş belirtti. AfD dışındaki partilerin de nefret ve ırkçılık söylemleriyle hizmet ettiğini belirten Decker, saldırının mağdurların perspektifinden dikkate alınması gerektiğine işaret etti.
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Saldırının sorumlusu toplum ve AfD
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