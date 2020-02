Nazi katilin Hof planı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'yı kana bulayan Neo-Nazi katil Tobias Rathjen'in, geçtiğimiz yıl Almanya'nın Çekya sınırında bulunan Hof kentinde bir daire kiraladığı belirlendi. Rathjen'in Hof kentinde Türk ve Arapların işlettiği nargile kafelere giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. SABAH'ın nargile kafelerin sahipleriyle yaptığı görüşmelerle ortaya çıkan durumu, polis de doğruladı.IRKÇI katilin Hof'tan neden vazgeçip yeniden Hanau'ya döndüğü henüz bilinmiyor. Rathjen 2019 yılının ekim ayında "Am Unteren Tor" Caddesi üzerinde kiraladığı dairenin sözleşmesini kısa süre sonra feshetti. Rathjen'in dört ay önce Diamond Nargile Kafe'ye en az üç kez girdiği, birkaç bira içip mekanı terk ettiği belirlendi. 7 yıldır mekanı işlettiğini belirten kafe sahibi Sezgin Kaçar, şöyle konuştu:"KATİLİN resmini görünce 'bizi ve müşterilerimi Allah korumuş' dedim. Her geldiğinde koltukta tek başına yaklaşık 45 dakika oturup sadece bira içerdi. Herhangi bir şey yapmadı, ancak ilk kez gördüğümde yalnız geldiğinden gözüm üzerindeydi. Ben de Hanau'daki olaydan sonra 4 kamera aldım. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Emniyetimiz için ilk işim kameraları kurdurmak olacaktır."DÖRT yıldır Hof'ta "Kafe Corner" isimli mekanı işleten Murat Bayramoğlu, "Hanau'dan bir gün sonra mekana kimse gelmedi. Bazı önlemler almak istiyoruz. Hafta sonları maç izlemek ve stres atmak için ailece veya sevgilisiyle gelenlerin can güvenliği için kapıda görevli bulundurmak zorunlu oldu. Geç saatlere kadar çalıştığımızdan emniyetimiz için gerekirse silah bulundurmayı bile aklımdan geçiriyorum" diye konuştu.MAKSİM Nargile Kafe sahibi Saffet Aydoğdu, "Müşterim yarı yarıya azaldı. Bu adam bana hiç yabancı gelmedi. Sanıyorum ki buraya birkaç kez girip çıktı. Allah bizi korudu. Ne düşündüyse buradan ayrılıp katliamı Hanau'da yaptı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgede çok sayıda aşırı sağcı var. Devletin bile parmağı olduğuna dair şüphelerim var. Almanya olayı hafife almasın. Tedirginiz" dedi.HANAULU terörist Tobias Rathjen'in (43) evi ve otomobilinde üç silah bulundu. Bunlardan biri ise çok özel bir silah çıktı. Alman yapımı SIG Sauer 226'yı başta ABD olmak üzere Almanya, İngiltere ve İsrail gizli servisleri, Hollanda Ordusu ile İsviçre polisi kullanıyor. Söz konusu silah teröristin cesedinin yanında bulundu. Walther PPQ marka silah katilin yatağının yanında, CZ Shadow2 marka silah ise aracında ele geçti.