Mermili tehdit

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Almanya'da camilere yönelik tehdidin ardı arkası kesilmiyor. Bavyera Eyaleti'nde bulunan Röthenbach kasabasındaki DİTİB Camisi'ne içinden mermi çıkan bir zarf gönderildi. Zarftan ayrıca ön tarafında bir domuz fotoğrafı bulunan ve üzerinde "Hediye Kuponu" yazan katlamalı kartpostal çıktı. Irkçılar tehdit mesajını, bu kartpostalın üzerine yazdı.CAMİ Derneği Başkanı Recep Çalık, "Zarfı açtığımızda 7,65 kalibreli bir mermi ile karşılaştık. Zarfın içinden çıkan katlamalı kartpostalın içinde ise 'Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız' yazıyor" dedi. Çok tedirgin olduklarını söyleyen Çalık, emniyet güçleri ile iletişime geçerek caminin 7 gün 24 saat korunacağı sözünü aldıklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.HANAU kentinde Tobias Rathjen (43) isimli ırkçının 4'ü Türk 9 kişiyi katletmesinden sonra Türklere dönük en ciddi tehdit olan mermili mektup, Alman siyasileri de harekete geçirdi. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder (CSU), DİTİB Bavyera Birliği Bölge Başkanı Hasan Aslan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Söder, "Emin olun ki olayın takipçisi olacağız, peşini bırakmayacağız" dedi.BAŞBAKAN Söder, "İçişleri Bakanımız ve polisimiz olayı en ince detayına kadar araştırıp ortaya çıkartacak. Nazi kafaların eyaletimizde daha fazla tehdit ve olay çıkartmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da camiyi ziyaret edeceğini belirtti. Hanau saldırısından sonra, siyasiler Müslümanların korunması için ellerinden gelen her şeyi yapma sözü vermişti.DİTİB Camisi'ne gönderilen mektubun içinden, üzerinde "Hediye Kuponu" yazan bir kartpostal ve 7,65 kalibreli bir mermi çıktı. Domuz figürü olan kartpostalın içinde, üzerinde "Asla güvende olmayacaksınız" yazılı not ve bir mermi bulundu.Mustafa AKBABA