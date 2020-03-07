Türkiye’ye verilen sözler tutulmadı

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ESKİ Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki mülteci krizi sonrası AB-Türkiye mutabakatının imzalandığını hatırlattı. Brüksel'in, Türkiye'ye vize serbestisi ve üyelik müzakerelerinde kolaylık sağlanması sözünü verdiğini aktaran Schröder, ancak bunların yapılmadığını ifade etti.SCHRÖDER, "Başkan Erdoğan'ın sığınmacılarla Avrupa'ya şantaj mı yaptığı" sorusu üzerine ise, "Türkiye, dünya çapında en fazla mülteciyi ağırlıyor. Ülkede, yaklaşık 4 milyon mülteci var. AB, anlaşmanın bir kısmını yerine getirmezse bunun sonuçları olacağını bilmeli. Türkiye, gururlu bir ülke ve gururlu bir lidere sahip"dedi.