Dayanışma ile yeneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da yaşayan Türkler, din, dil, ırk gözetmeksizin yardıma koşuyor. Koronavirüs nedeniyle yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan gönüllülerden sonra Türk işverenler de harekete geçti. Marketler zinciri sahibi Şahin Karaaslan, virüs ile mücadelede görevli kamu personeline ücretsiz yemek imkanı sundu.ŞAHİN, "Doktor, hemşire, sağlık personeli, polis, belediye görevlileri başta olmak üzere koronavirüs ile mücadele veren kamu çalışanları, Heidelberg ve Kaefertal'daki Rewe adlı süpermarketimden salgın bitene dek ücretsiz yemek yiyebilecek. Böyle bir ortamda görevli personele hepimizin destek vermesi şart" şeklinde konuştu.ALMANYA'NIN Kulmbach kentinde 20 yıldır döner restoranı işleten Elazığlı Yılmaz Aydın, Kulmbach Hastanesi'nde görevli doktor ve personele bedava döner servisi yapmaya başladı. Sosyal sorumluluk kapsamında herkesin bir şeyler yapması gerektiğini belirten Aydın, "İnsanlara canla başla yardım eden hastahane personeline destek vermek istiyoruz" dedi.