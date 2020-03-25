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En genci 54, en yaşlısı 100

’da şimdiye kadar koronavirüsten dolayı ölen en genç hastanın 54 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Ölen en yaşlı hasta ise, 100 yaşındaki bir kadın

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
En genci 54, en yaşlısı 100
VAKA SAYISI 32 BİNE YÜKSELDİ
Almanya'da koronavirüse yakalanan hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Cuma günü yaklaşık 19 bin olan hasta sayısı dün itibarıyla 32 bine yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 5 günde 52'den 145'e ulaştı. Bu hastalığa yakalanan yaklaşık 32 bin kişinin yüzde 57'si erkek. Hastaların yaş ortalaması 45. Ölenlerin en genci 54, en yaşlısı 100 yaşında. Ölenlerin yaş ortalaması 82. Almanya'da en çok etkilenen eyalet, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW). 18 milyonluk nüfusu ile en büyük eyalet olan NRW'de 9 bin 100 hasta ve 54 ölü var.

İbrahim TAŞ / KÖLN
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En genci 54, en yaşlısı 100
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