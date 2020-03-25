BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da koronavirüse yakalanan hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Cuma günü yaklaşık 19 bin olan hasta sayısı dün itibarıyla 32 bine yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 5 günde 52'den 145'e ulaştı. Bu hastalığa yakalanan yaklaşık 32 bin kişinin yüzde 57'si erkek. Hastaların yaş ortalaması 45. Ölenlerin en genci 54, en yaşlısı 100 yaşında. Ölenlerin yaş ortalaması 82. Almanya'da en çok etkilenen eyalet, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW). 18 milyonluk nüfusu ile en büyük eyalet olan NRW'de 9 bin 100 hasta ve 54 ölü var./ KÖLN