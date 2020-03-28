Haberler Avrupa Haberleri Durum finans krizinden kötü

Durum finans krizinden kötü

Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Durum finans krizinden kötü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti. Virüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Merkel, koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti. Başbakan, alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini de vurguladı, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Durum finans krizinden kötü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA