Durum finans krizinden kötü

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün ülkeleri 2008'deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti. Virüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Merkel, koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti. Başbakan, alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini de vurguladı, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.