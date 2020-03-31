Almanya’da korkutan artış

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da koronavirüs vakaları artıyor. Geçtiğimiz hafta baz alındığında açıklanan hasta sayısı 28 bin 942'den dün itibarıyla 63 bine çıktı. Ölenlerin sayısı da neredeyse 5 misli artarak 118'den 547'ye yükseldi. Tüm dünyada en düşük ölüm oranına sahip olan ülkede, bu oran bir haftada yüzde 0,4'ten yüzde 0,86'ya çıkmış durumda.DAHA birkaç gün önce "koronavirüs yatay seyre döndü" umuduyla alınan önlemlerde bazı yumuşatmalara gitmeyi bile tartışan Almanya, önce Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, ardından da Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın verdiği bilgilerle bu umudunu rafa kaldırdı. Wieler, "Henüz pandeminin başındayız" derken, Sağlık Bakanı Spahn, "Bu, fırtına öncesi sessizliktir" dedi.BAKANIN ve enstitünün yaptığı açıklamaların ne kadar yerinde olduğunu geçtiğimiz günler gösterdi. Almanya'da hasta ve ölü sayısı günden güne arttı ve bir anda 60 bini geçti. Başbakan Angela Merkel, şimdilik önlemlerde bir gevşeme olmayacağını söylerken, Bavyera Başbakanı Markus Söder, "İşyerlerinin kapalı tutulması ve sokağa çıkma yasakları iki hafta uzatıldı" dedi ve önlemlerin 19 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı.ÖTE yandan Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 13'e yükseldi. Daha önce 7 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 6 Türk daha öldü ve toplam sayı dün itibarıyla 13'e çıktı. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek olduğu gibi, yaş ortalaması da 70'in üzerinde. Almanya'da genel olarak da ölenlerin çoğu erkek ve yaş ortalaması 80'in üzerinde. Hastalananların yaş ortalaması ise 50'nin altında.