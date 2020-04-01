Fransa yaşlıyı kurtarmayacak

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA'DA koronavirüse yakalanan insan sayısı 45 bini aştı, ölen sayısı da 3030 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısının artması üzerine hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Durumu acil olan hastalar hızlı tren ve helikopterlerle Almanya'daki hastanelere taşınmaya başlandı.ÜLKENİN Strasbourg kenti hastanesi, yaşı 80'i geçen hastaların solunum cihazına bağlanmayacağını duyurdu. Bu durum tepkiye neden oldu. Ülkede acil yeni yoğun bakım üniteleri kurulabileceği, insanların ölüme terk edilmemesi gerektiği belirtildi. Komşu ülkelere yardım çağrısı yapıldı.Levent GÜNDÜZ