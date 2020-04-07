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'da korona virüsü krizi Lufthansa filoyu küçülttü, Germanwings'i kapattı

Alman havayolu şirketi , yan kuruluşu 'nu korona krizi nedeniyle kapattı. Kriz nedeniyle uçuş filosunu küçülten Lufthansa, Germanwings'i kapatarak uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

İHA Avrupa
Giriş Tarihi: 7.4.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 21:40 ABONE OL
Lufthansa'da korona virüsü krizi Lufthansa filoyu küçülttü, Germanwings'i kapattı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü ekonomi sektörünü de olumsuz etkiliyor. Almanya merkezli Lufthansa Havayolları'nın İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda yan kuruluş Germanwings Havayolu şirketinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Söz konusu karar, yeniden yapılanma paketinin bir parçası olarak ilan edildi. Germanwings'in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

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LUFTHANSA FİLOYU KÜÇÜLTÜYOR
Korona krizinden sonra havacılık sektöründe yaşanılan talep düşüşü karşısında grubun 760 uçağından 700 uçağını yere indirerek önlem almasına rağmen krizle baş edebilmek için kapatma kararı alındığı, Lufthansa'nın yan kuruluşları olan diğer havayolu şirketlerinde de tasarruf için önlemler alınacağı açıklandı. Lufthansa'nın borsadaki hisselerin yılbaşından bu yana yarı yarıya düştüğü belirtilirken gelir eksikliği ve işletme maliyetleri ile ücretli biletlerin geri ödenmesi nedeniyle Lufthansa'nın acilen likiditeye ihtiyacı olduğu aktarıldı.

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Sendikacılar ve personel temsilcileri Lufthansa'yı korona krizini "kurumsal yeniden yapılandırma" için kullanmakla suçlamıştı. Öte yandan 1996 yılında kurulan Germanwings Havayolları, yıllık 1.8 milyar Euro ciro elde ediyordu. Ucuz fiyatlarıyla yolcu taşıyan şirketin yıllık 16 milyon yolcu kapasitesi bulunuyordu.

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Lufthansa'da korona virüsü krizi Lufthansa filoyu küçülttü, Germanwings'i kapattı
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