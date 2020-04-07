Virüs bitmezse anarşi başlar

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Almanyaİçişleri Bakanlığı'nın raporunda, en kötü senaryoya göre koronavirüsün yayılması önlenemezse ülkeyi bir felaket bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yaşanan zor sürecin daha aylar sürmesi halinde, ülkede ekonomi çökecek. Almanların 57 milyonu hasta olacak, 1 milyon 150 bini ölecek. Bu senaryonun gerçekleşmemesi için günde 100 bin ile 200 bin arasında test yapılması gerektiğine dikkat çekildi.RAPORUN en dikkat çekici bölümü, uzmanların "anarşi" uyarısında bulunduğu bölüm. Krizin en kötü senaryoda "anarşi" ile bile sonuçlanabileceğine dikkat çekildi. Raporda, "Toplumu anarşiye kadar uzanabilecek köklü bir değişikliğe götürebilecek gelişmeler olabilir" uyarısı yapıldı. Ekonominin "çekirdek erimesi" yaşayabileceği ve gayri safi milli hasılanın da yüzde 32 düşebileceği belirtildi.UZMANLAR bu nedenle "birkaç hafta sürecek ve daha sert olan sokağa çıkma sınırlamaları getirilmesini" önerdi. Raporda, "Toplumsal dayanma gücünü mobilize edebilmek için, en kötü senaryonun dile getirilmemesi opsiyon değildir. En kötü senaryoya göre nüfusun yüzde 69,3'ü, yani 57,4 milyon insan virüse yakalanacak. Bunların 1 milyon 159 bini ölecek. Yani hastalığa yakalananların yüzde 2'si ölecek" deniliyor.RAPORDA ayrıca gençler arasında yanlış algılara da değinildi. Gençlerin, "Yani, ekonomimizi aşağıya çeken yaşlılardan bir şekilde kurtulmuş oluruz. Zaten dünyada çok fazla insan yaşıyor. Şansım da yaver giderse mirasa daha erken konarım" diye düşündüğü kaydedildi. Raporda bu mekanizmaların geçmişte "epideminin masumlaştırılmasının nedenlerinden biri olduğu" belirtiliyor.Bild gazetesi, en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda anarşinin bile kol gezebileceği uyarısının yapıldığını yazdı.Der Westen isimli internet sitesi de rapordaki anarşi uyarısına dikkat çekti. Sitede haber, "İçişleri Bakanlığı'nın gizli raporu anarşi konusunda uyarıyor" başlığıyla yayınlandı.Alman Focus dergisi, İçişleri Bakanlığı'nın gizli raporuna geniş yer ayırırken, "Anarşi korkusu" ibaresini kullandı.