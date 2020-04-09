Türk terzilerin maske atağı

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüs salgını başladığından bu yana Almanya koruyucu maske sıkıntısı yaşıyor. Dünyada maske savaşı da başlayınca Almanya her türlü desteğe kapılarını açıyor. Maskeye acil ihtiyaç duyan hastaneler, Türk terzilere çarşaf ve ameliyatlarda kullandıkları önlükleri gönderiyor.KÖLN'DE 35 yıldır terzilik yapan Giresunlu Mustafa Yuyucu (63), "Kalk semtindeki hastanenin maske dikecek usta terzi ilanını gördüm. Yetkililer ile görüştüm. Önce örnek için kumaş ve maske getirdiler. Dikimim hoşlarına gidince eski çarşaflar ile ameliyat önlüklerini getirdiler" dedi.ALMANYA'NIN Gelsenkirchen kentinde 2005 yılından bu yana faaliyet yürüten Türk Alman Yardımseverler Derneği üyesi beş kadın maske mesaisine başladı. Nurcan Yavuz'un terzi dükkanında sırayla maske diken Dernek Başkanı Necmiye Öztürk, Nurcan Örenbaş, Emine Keskin ve Ayşe Hürfikir, dün diktikleri maskeleri halka dağıttı. Öztürk, "Dünya maske savaşına başladı. İnsanlar maske bulamıyor. Bize talep gelince dikiş makinelerinin başına oturduk. Bremen'deki bir huzurevi ile AWO'ya 400'e yakın maske bağışladık" dedi.BERLİN'İNWilmersdorf semtinde ağabeyi Ahmet Pamuk ile terzi dükkanı işleten Cengiz Pamuk, aldıkları yoğun talep üzerine 4 hafta önce maske dikmeye başladıklarını söyledi. Pamuk, "Maskeleri, 90 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilecek türden kumaşlardan yapıyoruz. Çocuklar için küçük boyutta maske dikiyoruz" dedi.ALMANYA'DA koronavirüsün en çok etkilediği eyaletlerden olan Kuzey Ren Vestfalya (NRW) sıkıntısını çözmek için 14,7 milyon euro ödeme yapıp maske satın almak istedi. Eyaletin maskeleri gelmeyince devreye savcılık girdi. NRW'nin maske alımı için devreye soktuğu Zürih ve Hamburg merkezli şirket, maske üretecek şirkete 2,4 milyon euroluk ön ödeme yaptı. Maskeler teslim edilmeyince devreye giren savcılık havale edilen 2,4 milyon euronun 2 milyon eurosunun bir bankada olduğunu tespit etti, hesaba bloke koydurdu. NRW, 12,3 milyon eurosunu geri aldı, ancak geri kalan parayı henüz kurtaramadı.MASKE sıkıntısını bertaraf etmek için camiler de devreye girdi. DİTİB Bad Kreuznach Merkez Camisi Kadın Birliği, şehir hastanesi Marienwörth için maske dikti. Hastane çalışanı ve cami derneği üyesi olan İnci Ceyhan'ın acilen maskeye ihtiyaç duyduklarını iletmesi üzerine dikiş makinası başına oturan kadınlar, kısa sürede onlarca maske dikip, hastaneye gönderdi.KÖLN