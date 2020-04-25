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Birlikte iftar açmayı özledim

Koronavirüs krizi dolayısıyla bu yıl iftar sofralarında oturamayacağını dile getiren Köln Başkanı , tüm Müslümanların ramazanını kutladı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Birlikte iftar açmayı özledim
Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, ramazan ayı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınladı. Reker mesajında, "Birlikte iftar açmayı özledim" dedi. Bütün Kölnlü Müslümanların ramazan ayını tebrik eden Reker, ramazanın diğer dinlerdeki festivaller gibi pandemi sürecinde başladığını dile getirdi ve "Birlikte dua etmek ve orucu açmak maalesef geçmiş yıllardaki gibi olmayacaktır. Kölnlüler olarak bu krize karşı birlikte durmalıyız. Tüm Kölnlü Müslümanların ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun" cümleleri ile iyi dileklerde bulundu.

İbrahim TAŞ / KÖLN
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Birlikte iftar açmayı özledim
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