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Bedeli ağır olmasın

bugün, eyalet başbakanları ile koronavirüs ile mücadele kapsamında telekonferans yapacak. Önlemlerin daha da gevşetilmesinin bedeli ağır olabilir

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Bedeli ağır olmasın
Koronavirüsün en çok yayıldığı ülkelerden biri olan Almanya, bugün yol haritasını belirleyecek. Başbakan Angela Merkel'in başkanlık edeceği başbakanlar konferansında, koronavirüsteki son durum değerlendirilecek. Önlemlerin gevşetilmesinin, hastalığın bulaşma oranını yeniden yükseltmesi, yeni gevşemeler ihtimalini azaltıyor.

EYALET BAŞBAKANLARI NORMALLEŞMEYE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
BAVYERA Başbakanı Markus Söder toplantı öncesinde koronavirüs krizi nedeniyle bazı önlemlerin gevşetilmesi kararını eleştirdi. Söder, "Yine yükselişe geçen bulaşma oranı, plansız programsız şekilde önlemlerin gevşetilmesinin nelere malolabileceğini gösterdi" dedi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet de yeni gevşemeler konusundaki beklentileri frenledi. FRANKFURT
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Bedeli ağır olmasın
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