Hani sizde fikir özgürlüğü vardı

EŞCİNSELLİK

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Helios adlı klinikte 20 yılı aşkın süredir kalp ve damar cerrahı olarak çalışan Metin Çakır, twitter hesabından eşcinsellerle ilgili paylaşım yapınca linç kampanyasına maruz kaldı. Çakır, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" paylaşımı yapınca apar topar çalıştığı klinikten de uzaklaştırıldı.KLİNİK, gelen tepkiler sonrası aceleyle açıklama yaptı ve, 'Ameliyatlarından dolayı bugün kendisine ulaşamadık' dedi. Ertesi gün de "Çeşitlilik bizim için çok önemlidir. Söz konusu ifadeler hiçbir şekilde Helios Kliniği'nin ilkelerine uymamaktadır" dedi ve "Geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık" paylaşımında bulunup doktoru açığa aldı. Çakır ise konuyla ilgili konuşmama kararı verdi.ALMANYA'NIN Bremen kentindeki St. Martini Kilisesi'nin papazı Olaf Latzel (52), kadın ve erkek dışındaki cinsiyetleri "şeytani ve satanik cinsiyet pisliği" diye tanımladı. Vaazları ilgi gören ve kiliseyi hep dolduran papaz, eşcinsellere insan olarak karşı olmadığını söyledi ve, "Ama yaptıklarına karşıyım. Eşcinsellik, tanrının cinsiyet olarak sadece erkek ve kadını tanıyan yaradılış düzenine aykırıdır" dedi. Eşcinsellerin linç kampanyasına maruz kalan Latzel, "Vaazın bir yerinde suçlu kelimesini kullandım. Bütün eşcinselleri suçlu gibi gördüğüm algısı oluştuysa, özür dilerim" dedi. BREMEN