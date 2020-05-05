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Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

’da güçlü bir konuma gelen ’nde üçüncü istifa da yaşandı ve yönetim düştü

Giriş Tarihi: 5.5.2020 ABONE OL
Ellerine yüzlerine bulaştırdılar
YÖNETİM KURULU İKİ KİŞİ KALDI
Hollanda'da Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk liderliğinde kurulan, üyelerinin büyük çoğunluğunu Türkler ile göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, çözülme sürecine girdi. Partinin yönetim kurulu üyelerinden Şerif Uysal da cumartesi günü istifa edince yönetim kurulunda Selçuk Öztürk ile Zahir Rana kaldı. Parti tüzüğünde en az üç yönetim kurulu üyesi şartı bulunuyor.

KAFASINA GÖRE HAREKET EDİYOR
PARTİDE geçen ay Tunahan Kuzu, Öztürk'ün kendisine siyasi linç girişiminde bulunduğunu belirtip istifa etmişti. Ardından partinin Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan da istifasını sunup, "Parti başkanı kafasına göre hareket ediyor ve süreci yanlış yöneterek partiye zarar veriyor. Yönetimin topluca istifa etmesi gerekiyor" demişti.

Yalçın ÇAKIR / ROTTERDAM
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Ellerine yüzlerine bulaştırdılar
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