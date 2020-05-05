Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

Hollanda'da Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk liderliğinde kurulan, üyelerinin büyük çoğunluğunu Türkler ile göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, çözülme sürecine girdi. Partinin yönetim kurulu üyelerinden Şerif Uysal da cumartesi günü istifa edince yönetim kurulunda Selçuk Öztürk ile Zahir Rana kaldı. Parti tüzüğünde en az üç yönetim kurulu üyesi şartı bulunuyor.PARTİDE geçen ay Tunahan Kuzu, Öztürk'ün kendisine siyasi linç girişiminde bulunduğunu belirtip istifa etmişti. Ardından partinin Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan da istifasını sunup, "Parti başkanı kafasına göre hareket ediyor ve süreci yanlış yöneterek partiye zarar veriyor. Yönetimin topluca istifa etmesi gerekiyor" demişti.Yalçın ÇAKIR / ROTTERDAM