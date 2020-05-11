Hacklendiği ortaya çıktı

Alman der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Başkananı Angela Merkel'in Federal Meclis'teki ofisinde bulunan bilgisayarı 2015'te Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. "Scaramouche" kod adını kullanan 30 yaşındaki Dimitri Sergeyeviç Badin, Merkel'in bürosundan 16 GB'lık belge kopyaladı. Ele geçirilen e-postalarda 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmaların bulunduğu kaydedildi. Badin'in, ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırıda bulunduğu ve FBI'ın arananlar listesinde olduğu öğrenildi.