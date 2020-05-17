İftar öncesi polis dayağı

İFTARA yetişmek için acele ederken Köln ana tren istasyonuna maskesiz giren Ankaralı Volkan Koyugöz (26), polislerden dayak yedi. Arkadaşıyla birlikte alışveriş yaptığı Köln'den Kerpen kasabasındaki evine dönmek için yola çıktığını anlatan Koyugöz, "Niyetliydim ve iftara yetişmek için treni kaçırmak istemedim. Gara girmeden polis maske takmam konusunda uyardı" dedi.GARA girdikten sonra maskesini taktığını anlatan Koyugöz, "Polis arkamdan hızlıca geldi. 100 euro ceza yazacağını söyledi. Arkadaşım, 'Maskeyi taktı. Neden ceza yazıyorsunuz. Trene yetişmesi lazım' deyince polis tepki gösterdi. Bir anda etrafımda 8-9 polis belirdi. 'Bizimle oyun oynayamazsın' deyip beni yere yatırdılar ve yüzümü betona vurdular. Kaburgalarımı tekmelediler" diye konuştu.POLİSLERİ sakin olmaları konusunda sürekli uyardığını anlatan Volkan Koyugöz, "Burnuma sağlı sollu yumruk attılar. Etrafta 200'e yakın insan vardı ve kimse tepki vermedi. Burnumdan kan akarken sürükleyip gardaki karakola götürdüler. Orada da yere yatırıp vurmaya başladılar. Oruç açmak için su istedim vermediler. Kimliğimi suratıma fırlatıp bıraktılar. Ceza da yazmadılar" diye bilgi verdi.