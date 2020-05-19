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aşkı koronayı yendi

Yıllardır tatillerini ’de geçirenler, ‘Bu yaz da Türkiye’deyiz. Türkiye’den başka yerde tatil yapmayız. Koronavirüs bize engel olamaz’ diyor

Fatih YILMAZ Avrupa
Giriş Tarihi: 19.5.2020 ABONE OL
Türkiye aşkı koronayı yendi
Koronavirüs önlemleri giderek gevşerken, yaz tatili için hazırlanan başta Almanlar olmak üzere yabancıların ilk tercihi yine Türkiye olacak. Bremerhaven kentinde otobüs şoförü olarak çalışan Marina Bichler (58), "İlk kez 1999 yılında Antalya'ya gittim. Türkiye ve Türk halkını çok sevince o tarihten bu yana 21 kez tatilimi Türkiye'de geçirdim. 22. tatilim için sabırsızlanıyorum" dedi.

TÜRKİYE'YE YERLEŞECEKLER
AKDENİZ bölgesini özellikle de Alanya ve Gazipaşa'yı çok sevdiğini dile getiren Bichler, "Eşim Stefan ile İstanbul, Kapadokya ve İzmir'in aralarında olduğu 20'den fazla şehri gezdik. Türkiye'den başka yerde tatil yapmayı hiç düşünmedim. Koronavirüs endişesi taşıyoruz elbette, ama Türkiye'nin sağlık sistemi de çok iyi noktada. Beş yıl sonra emekli olacağız ve Gazipaşa'ya yerleşeceğiz" diye konuştu.

TÜRK HALKINI SEVİYORUM
Soren Christensen (Danimarka): Türkiye'yi ve misafirperver halkını çok seviyorum. Her yıl tatil için Antalya'ya giderim, bu yıl da bu durum değişmeyecek.

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIMIZ
Benedikt Pröhl (Bremen): Türkiye bizim için ikinci vatan konumuna geldi. Tatilde bu sene yine çok sevdiğimiz ülkede olacağız. Planımızı yaptık, değişmeyecek.

Uwe Kremp (Köln): 14 Haziran'dan sonra uçuşlar başlarsa temmuz ortasına kadar dört hafta Antalya'da olacağım. Eylül'de üç hafta, kasımda da dört hafta yine Türkiye'de tatil yapmayı planlıyorum.

Silvia Nilkens (Viersen): Uçak seferlerinin tekrar bir an önce başlamasını bekliyorum. Tatil yapılacaksa Türkiye'de olmalı. Denizi, doğasının yanı sıra uygun fiyat da cezbedici.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Julianne Marander (Finlandiya): Tatil için tercihim yine Türkiye ve Akdeniz bölgesi olacak. Uçuşların başlamasını dört gözle bekliyorum.

FAVORİ ŞEHRİM ALANYA
Odd Magne Dalen (Norveç): Türkiye harika bir ülke. En favori tatil şehrim ise Alanya. Uçuşlar başlar başlamaz bu yıl tatil için rezervasyonumu yaptırıp Türkiye'ye uçacağım.

YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYORUM
Stefan Lakso (İsveç): İsveç 15 Temmuz'a kadar yurtdışı uçuş yasağı koydu. Uçuşlar başladığı an tatilimi yine Türkiye'de yapacağım.

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Türkiye aşkı koronayı yendi
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