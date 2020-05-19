Türkiye aşkı koronayı yendi

Koronavirüs önlemleri giderek gevşerken, yaz tatili için hazırlanan başta Almanlar olmak üzere yabancıların ilk tercihi yine Türkiye olacak. Bremerhaven kentinde otobüs şoförü olarak çalışan Marina Bichler (58), "İlk kez 1999 yılında Antalya'ya gittim. Türkiye ve Türk halkını çok sevince o tarihten bu yana 21 kez tatilimi Türkiye'de geçirdim. 22. tatilim için sabırsızlanıyorum" dedi.
TÜRKİYE'YE YERLEŞECEKLER
AKDENİZ bölgesini özellikle de Alanya ve Gazipaşa'yı çok sevdiğini dile getiren Bichler, "Eşim Stefan ile İstanbul, Kapadokya ve İzmir'in aralarında olduğu 20'den fazla şehri gezdik. Türkiye'den başka yerde tatil yapmayı hiç düşünmedim. Koronavirüs endişesi taşıyoruz elbette, ama Türkiye'nin sağlık sistemi de çok iyi noktada. Beş yıl sonra emekli olacağız ve Gazipaşa'ya yerleşeceğiz" diye konuştu.
TÜRK HALKINI SEVİYORUM
Soren Christensen (Danimarka):
Türkiye'yi
ve misafirperver
halkını çok seviyorum.
Her yıl tatil için Antalya'ya
giderim, bu yıl da bu durum
değişmeyecek.
TÜRKİYE İKİNCİ VATANIMIZ
Benedikt Pröhl (Bremen):
Türkiye bizim için
ikinci vatan konumuna
geldi. Tatilde bu sene
yine çok sevdiğimiz ülkede
olacağız. Planımızı
yaptık, değişmeyecek.
Uwe Kremp (Köln):
14 Haziran'dan sonra uçuşlar başlarsa temmuz ortasına kadar dört hafta Antalya'da olacağım. Eylül'de üç hafta, kasımda da dört hafta yine Türkiye'de tatil yapmayı planlıyorum.
Silvia Nilkens (Viersen):
Uçak seferlerinin tekrar bir an önce
başlamasını bekliyorum. Tatil yapılacaksa
Türkiye'de olmalı. Denizi, doğasının
yanı sıra uygun fiyat da cezbedici.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Julianne Marander (Finlandiya):
Tatil
için tercihim yine
Türkiye ve Akdeniz
bölgesi olacak.
Uçuşların başlamasını
dört gözle bekliyorum.
FAVORİ ŞEHRİM ALANYA
Odd Magne Dalen (Norveç):
Türkiye harika bir ülke. En favori tatil şehrim ise Alanya. Uçuşlar başlar başlamaz bu yıl tatil için rezervasyonumu yaptırıp Türkiye'ye uçacağım.
YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYORUM
Stefan Lakso (İsveç):
İsveç 15
Temmuz'a kadar
yurtdışı uçuş
yasağı koydu.
Uçuşlar başladığı
an tatilimi yine
Türkiye'de yapacağım.