Türkiye aşkı koronayı yendi

Koronavirüs önlemleri giderek gevşerken, yaz tatili için hazırlanan başta Almanlar olmak üzere yabancıların ilk tercihi yine Türkiye olacak. Bremerhaven kentinde otobüs şoförü olarak çalışan Marina Bichler (58), "İlk kez 1999 yılında Antalya'ya gittim. Türkiye ve Türk halkını çok sevince o tarihten bu yana 21 kez tatilimi Türkiye'de geçirdim. 22. tatilim için sabırsızlanıyorum" dedi.AKDENİZ bölgesini özellikle de Alanya ve Gazipaşa'yı çok sevdiğini dile getiren Bichler, "Eşim Stefan ile İstanbul, Kapadokya ve İzmir'in aralarında olduğu 20'den fazla şehri gezdik. Türkiye'den başka yerde tatil yapmayı hiç düşünmedim. Koronavirüs endişesi taşıyoruz elbette, ama Türkiye'nin sağlık sistemi de çok iyi noktada. Beş yıl sonra emekli olacağız ve Gazipaşa'ya yerleşeceğiz" diye konuştu.Türkiye'yive misafirperverhalkını çok seviyorum.Her yıl tatil için Antalya'yagiderim, bu yıl da bu durumdeğişmeyecek.Türkiye bizim içinikinci vatan konumunageldi. Tatilde bu seneyine çok sevdiğimiz ülkedeolacağız. Planımızıyaptık, değişmeyecek.14 Haziran'dan sonra uçuşlar başlarsa temmuz ortasına kadar dört hafta Antalya'da olacağım. Eylül'de üç hafta, kasımda da dört hafta yine Türkiye'de tatil yapmayı planlıyorum.Uçak seferlerinin tekrar bir an öncebaşlamasını bekliyorum. Tatil yapılacaksaTürkiye'de olmalı. Denizi, doğasınınyanı sıra uygun fiyat da cezbedici.Tatiliçin tercihim yineTürkiye ve Akdenizbölgesi olacak.Uçuşların başlamasınıdört gözle bekliyorum.Türkiye harika bir ülke. En favori tatil şehrim ise Alanya. Uçuşlar başlar başlamaz bu yıl tatil için rezervasyonumu yaptırıp Türkiye'ye uçacağım.İsveç 15Temmuz'a kadaryurtdışı uçuşyasağı koydu.Uçuşlar başladığıan tatilimi yineTürkiye'de yapacağım.