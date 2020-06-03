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O manyağı Yusuf kurtardı

“Binayı havaya uçuracağım” deyip durdu, ancak kimse inanmadı. manyak sonunda dediğini yaptı. Ama imdadına yetişmeseydi ölüyordu

FATİH ÖZYAR Avrupa
Giriş Tarihi: 3.6.2020 ABONE OL
O manyağı Yusuf kurtardı
İKİ PATLAMA MEYDANA GELDİ
HOLLANDA'NIN Rotterdam kentinde Türklerin de oturduğu bina, büyük bir gürültü ile sarsıldı. Staj eğitimine gitmek için daire kapısında bulunan 23 yaşındaki Ankaralı Yusuf Demirez, patlamanın üst kattan geldiğini anlayınca hemen yardıma koştu ve bir Hollandalıyı ölümün elinden aldı. Demirez daireden çıkar çıkmaz ikinci patlama gerçekleşti. Daire kapısı sokağa uçtu.

SON ANDA KURTULDU
DEMİREZ, "Ayakkabılarımı giymek üzereyken büyük bir patlama gerçekleşti. O an ne olduğunu şaşırdık. Bina, deprem oluyor gibi sallandı. Patlamanın gerçekleştiği daireye girdim. Hollandalıyı alıp dışarı çıktım. Bir kat aşağıya indiğimde ikinci patlama gerçekleşti. Daha önce birçok kez binayı havaya uçuracağını söyleyen Hollandalı komşumuz dediğini sonunda yaptı" dedi.

Psikolojik sorunları olan Hollandalı, evi havaya uçuracağını birçok kez çevresindekilere söyledi, şikâyet edildi, ancak polis oralı olmadı.

GAZ BORUSUNU KESMİŞ
KOMŞULARININ psikolojik sorunları olduğunu anlatan Demirez, "Binayı gaz sıkışmasıyla patlatmak istediğini defalarca herkese söyledi. Durumu polise bildirdik. İhbarlarımızı dikkate almadılar. Gaz borusunu kesmiş ve daireyi gazla doldurarak patlatmış. Bizi öldürmek isteyen adamı kurtardım. Olayın şokunu ise henüz üzerimden atamadım" diye konuştu.

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O manyağı Yusuf kurtardı
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