O manyağı Yusuf kurtardı

HOLLANDA'NIN Rotterdam kentinde Türklerin de oturduğu bina, büyük bir gürültü ile sarsıldı. Staj eğitimine gitmek için daire kapısında bulunan 23 yaşındaki Ankaralı Yusuf Demirez, patlamanın üst kattan geldiğini anlayınca hemen yardıma koştu ve bir Hollandalıyı ölümün elinden aldı. Demirez daireden çıkar çıkmaz ikinci patlama gerçekleşti. Daire kapısı sokağa uçtu.DEMİREZ, "Ayakkabılarımı giymek üzereyken büyük bir patlama gerçekleşti. O an ne olduğunu şaşırdık. Bina, deprem oluyor gibi sallandı. Patlamanın gerçekleştiği daireye girdim. Hollandalıyı alıp dışarı çıktım. Bir kat aşağıya indiğimde ikinci patlama gerçekleşti. Daha önce birçok kez binayı havaya uçuracağını söyleyen Hollandalı komşumuz dediğini sonunda yaptı" dedi.Psikolojik sorunları olan Hollandalı, evi havaya uçuracağını birçok kez çevresindekilere söyledi, şikâyet edildi, ancak polis oralı olmadı.KOMŞULARININ psikolojik sorunları olduğunu anlatan Demirez, "Binayı gaz sıkışmasıyla patlatmak istediğini defalarca herkese söyledi. Durumu polise bildirdik. İhbarlarımızı dikkate almadılar. Gaz borusunu kesmiş ve daireyi gazla doldurarak patlatmış. Bizi öldürmek isteyen adamı kurtardım. Olayın şokunu ise henüz üzerimden atamadım" diye konuştu.