Polisin yetenek avcısı Mehmet

Almanya'nın Gelsenkirchen polisi, yetenek avı projesine Türk genci Mehmet Çetin Akçan'ı da dâhil etti. Akçan, bir yıllık test aşamasını geçerek yetenek avcısı oldu. Proje kapsamında komiser adayı Akçan, Joline Heins ile birlikte 10. sınıfta okuyan öğrencilere, fuarlarda, kariyer merkezlerinde, polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapacak ve yetenekli gençleri mesleğe kazandırmaya çalışacak. İki yetenek avcısı, polislik mesleğinin çocukluk hayalleri olduğunu belirtti ve sevdikleri mesleği gençlere anlatmaktan büyük zevk alacaklarını dile getirdi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Heribert Reul da, iki yetenek avcısını tebrik etti.