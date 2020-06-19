Irkçılığa uğradı gözyaşlarını tutamadı

ALMANYA'DAN milletvekili olan Pierrette Herzberger-Fofana (71), AP Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, polisin siyahi olduğu için kendisine sert davrandığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu açıkladı. 9 polisin kontrol ettiği iki siyahinin resmini çekmeye çalışırken müdahaleye uğradığını belirtti.POLİSİN sert bir şekilde telefon ve çantasını aldığını, bacaklarını ayırarak duvara dayadığını ve aramak istediğini anlatan Herzberger-Fofana, "Bunun ayrımcı ve ırkçı eğilimleri olan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Aşağılanmış hissettim. Bugün şikayette bulundum çünkü polis şiddeti soruşturulmalı" diye konuştu.Herzberger-Fofana yaşadığı ırkçı davranışın kendisinde büyük bir travma yarattığını anlattı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu AP Genel Kurulu katılımcıları, gözyaşlarına boğulan Herzberger- Fofana'yı bir süre alkışladı.