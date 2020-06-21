Test yaptırana karantina yok

ALMANYA, yoğun tepkiler üzerine, Kovid-19 testlerinin geçerli sayıldığı ülkeler listesine Türkiye'yi de ekledi. Bu gelişme sonrası, Türkiye'den en fazla 48 saat önce alınacak Kovid- 19 test sonucunun negatif olduğunu belirten sağlık raporu, Almanya'ya girişte sunulması halinde 14 günlük ev karantinası uygulanmayacak.ROBERT Koch Enstitüsü, sitesinde yurtdışından ülkeye giriş yapanlarla ilgili Kovid-19 uygulamasını güncelledi. Enstitü, PCR olarak bilinen moleküler biyoloji testin geçerliliği için ISO 15189 veya ISO / IEC 17025 sertifikalı olması gerektiğini belirtti. Daha önce karantina muafiyeti raporu verebilecek ülkeler arasına Türkiye alınmamıştı.YENİ değişiklikle birlikte, Türkiye'den Almanya'ya gelecek kişilerin test yaptırmış olma koşuluyla karantinaya girmemesi mümkün olacak. Türkiye sınırlarda ve havalimanlarında söz konusu testin uygulanması için çalışmalara başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, "Turizm, Sağlık ve Dışişleri bakanlıkları ile koordineli çalışma için görüşmeler yürütüyorum. Vatandaşlarımızın Türkiye ziyareti dönüşü mağdur olmamaları adına her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.Almanya'nın, her 100 bin kişi başına haftada 50 vakanın tespit edilmesine bakarak hazırladığı ve günlük olarak güncellenen riskli bölge listesinde yer almayan ülke neredeyse yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısında Türkiye 12. sırada yer alırken, Almanya 11, İspanya 6, İtalya ise 7. sırada bulunuyor.Almanya, Çad, Gana, Filistin, Arnavutluk, Uganda gibi ülkelerin yer aldığı listeye Türkiye'yi dâhil etmeyince büyük tepki almıştı. Türkiye'yi 'Riskli bölge' ilan eden Almanya, Türkiye çıkışlı girişlerde 14 gün ev karantinası uygulanmasını kararlaştırmıştı. Avrupa Birliği üyelerinin yanı sıra 80'den fazla ülkenin yer aldığı uygulama listesine Türkiye de sonradan eklendi.