Türk avukata polis kelepçesi

Berlinli genç avukat Ahmet Çelebi, otomobili çekilecek müvekkiline yardıma gidince polisin sert tepkisiyle karşılaştı. Hatalı park eden Çelebi, polisler tarafından uyarıldı. Aracının anahtarını arkadaşına veren ve otomobilini çektiren Çelebi, polis tarafından durduruldu. Çelebi, "Konunun kapandığını ve müvekkilimin yanına gideceğimi söyledim, ancak bir anda kelepçe taktılar" dedi.POLİSLERE avukat olduğunu söylemesine ve kimliğini göstermesine rağmen kelepçelendiğini söyleyen Çelebi, "Polislerde yabancı düşmanı bir yaklaşım sezdim. Polislerden birinin arkasını dönüp 'asosyal pislik' dediğini duydum. Parmağım kırılmış 8 hafta tedavi göreceğim. Görevimi engelleyen polisler hakkında suç duyurusunda da bulunacağım" diye konuştu.BİG Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, "Polis şiddeti üstü örtülmeye çalışılan ciddi bir sorun. Polislerin şiddet eğilimli davranışı, emniyet güçlerinin Berlin Eyaleti'nde yeni yürürlüğe giren Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu'ndan haberleri olmadığını gösteriyor. Bunu, yasayı açıkça bir protesto olarak görmek de mümkün. Bu tür olayların takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.Olay anının cep telefonu ile kayda alındığını anlatan Çelebi, "Alman kökenli bir avukatın başına böyle bir şey gelmez. Olay anını görüntüleyen arkadaşım da darp edildi. Yere yatırıldı ve üzerine dizleri ile bastırdılar. Yardım isteyen müvekkilimi aradığım anda omzumdan polisler tuttu. Ellerime kelepçe taktılar" dedi.