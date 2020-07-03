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Neo-Nazi temizliği

, ordusundaki Neo-Nazileri temizlemek için harekete geçti. Özel komando birliğinin bir bölümü lağvedildi. Kalan bölüme ırkçı temizliği için süre tanındı

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Orduda Neo-Nazi temizliği
ALMANYA, ordusundaki aşırı sağ yapılanmayla mücadele etmek için komando özel birliğinin (KSK) 70 kişilik 2. bölüğünü lağvetti. KSK'nın dörtte üçlük kalan kısmı ise ekim sonuna kadar yeniden yapılandırılacak. Lağvedilen birlikteki birçok askerle ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Soruşturmada temiz çıkan askerlerin diğer bölüklere dağıtılacağı açıklandı.
SAVUNMA Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in aşırı sağcıları temizlemesi için dört ay süre verdiği belirtildi. Gizli faaliyetler yürüten KSK ile ilgili hazırlanan 55 sayfalık raporda, eğitim, tatbikat ve uluslararası iş birliklerine son verilmesi, KSK'nın yetkilerinin piyade okuluna devri de yer aldı. Ordudan 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kiloluk patlayıcı kaybolmuştu. BERLİN
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Orduda Neo-Nazi temizliği
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