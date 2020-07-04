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Ermeni sorunundan diğer ülkeler uzak durmalı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Ermeni sorunundan diğer ülkeler uzak durmalı
Almanya merkezli Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich, Türkiye ve Ermenistan'ın 'Ermeni sorununu' bilim adamlarının desteğiyle tartışması gerektiği açıklamasında bulundu. "1915 olaylarına ilişkin tartışmalardan diğer ülkeler uzak durmalı" diyen Henrich, "Konu, Ermeni diasporası ve bazı Batılı politikacılar tarafından Türkiye aleyhine öfke yaratmak için kullanılıyor. Batı ülkelerinde çeşitli insanlar tarafından beslenip büyütülen yapısal bir anti-İslami ırkçılık vardır" ifadelerini kullandı.
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Ermeni sorunundan diğer ülkeler uzak durmalı
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