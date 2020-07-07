Başörtümüze dokunmayın

Brüksel'de bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin Belçika Anayasa Mahkemesi'nin bildirdiği görüş, yaklaşık 4 bin kişi tarafından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Brüksel merkezindeki Mont des Arts meydanında buluşan göstericiler, "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ile "Yeter" yazılı afişler taşıdı ve başörtüsüne destek sloganları attı. Başörtüsüne ilişkin kesin karar Brüksel Sulh Mahkemesi tarafından verilecek.