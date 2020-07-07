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Başörtümüze dokunmayın

Mahkemesi’nin, yüksekokulların başörtüsü yasağı koyabilmesine izin veren kararını binlerce kişi etti

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Başörtümüze dokunmayın
Brüksel'de bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin Belçika Anayasa Mahkemesi'nin bildirdiği görüş, yaklaşık 4 bin kişi tarafından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Brüksel merkezindeki Mont des Arts meydanında buluşan göstericiler, "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ile "Yeter" yazılı afişler taşıdı ve başörtüsüne destek sloganları attı. Başörtüsüne ilişkin kesin karar Brüksel Sulh Mahkemesi tarafından verilecek.
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