Rutte’nin derdi ekonomi

CORENDON'UN ortağı Yıldıray Karaer, "Hollandalılar Türkiye tatiline alıştı. Uçuşlar için Alman firmasının PCR testlerini aldık. Uçuşun güvenli olması için her iki yönde bu testleri uygulamaya karar verdik. Ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte devreye girdi. Bu testlerin güvensiz olduğunu iddia etti. Söz konusu testlere Hollanda Sağlık Bakanlığı da onay verdi" dedi.TÜRKİYE'DE havalimanları ve otellerde alınan koronavirüs tedbirlerinin Avrupa'nın hiçbirinde olmadığını anlatan Karaer, "Bunları anlatmaya çalıştık ama anladığımız kadarıyla işin pandemiyle alakası yok. Ekonomik bir kaygı var" ifadelerini kullandı.