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Rutte’nin derdi ekonomi

’dan ’ye uçacağını duyurunca Başbakan Rutte’nin hedef aldığı Corendon, “Bize haksızlık yapılıyor. Ekonomik kaygı var” dedi

Yalçın ÇAKIR
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Rutte’nin derdi ekonomi
BAKANIN ONAYINI HİÇE SAYDI
CORENDON'UN ortağı Yıldıray Karaer, "Hollandalılar Türkiye tatiline alıştı. Uçuşlar için Alman firmasının PCR testlerini aldık. Uçuşun güvenli olması için her iki yönde bu testleri uygulamaya karar verdik. Ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte devreye girdi. Bu testlerin güvensiz olduğunu iddia etti. Söz konusu testlere Hollanda Sağlık Bakanlığı da onay verdi" dedi.

TÜRKİYE TEDBİRDE ÖRNEK
TÜRKİYE'DE havalimanları ve otellerde alınan koronavirüs tedbirlerinin Avrupa'nın hiçbirinde olmadığını anlatan Karaer, "Bunları anlatmaya çalıştık ama anladığımız kadarıyla işin pandemiyle alakası yok. Ekonomik bir kaygı var" ifadelerini kullandı.
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Rutte’nin derdi ekonomi
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