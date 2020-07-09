Haberler Avrupa Haberleri Size laf düşmez

Size laf düşmez

, Ayasofya’nın kiliseye çevrilmesi için girişim başlattı, toplantısında konunun gündeme gelmesini istedi

Yalçın ÇAKIR
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Size laf düşmez
Müze olarak kullanılan Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışılırken, Hollanda Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), parlamentoya soru önergesi verdi. CDA önergesinde, Dışişleri Bakanı Stef Blok'a Ayasofya'nın camiye çevrilmesini engellemek için Türkiye'ye karşı hangi adımları atacağını sordu.

21. YÜZYIL HAÇLI SEFERİ
CDA önergesinde ayrıca UNESCO bünyesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda Ayasofya'nın statüsünün dile getirmesi teklifinde bulundu. CDA'nın hadsiz önergesi, yaklaşan genel seçim adımı olarak nitelendirildi. DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, önerge için, '21. yüzyıl Haçlı seferi" benzetmesi yaptı.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Size laf düşmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA