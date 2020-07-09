Size laf düşmez

Müze olarak kullanılan Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışılırken, Hollanda Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), parlamentoya soru önergesi verdi. CDA önergesinde, Dışişleri Bakanı Stef Blok'a Ayasofya'nın camiye çevrilmesini engellemek için Türkiye'ye karşı hangi adımları atacağını sordu.CDA önergesinde ayrıca UNESCO bünyesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda Ayasofya'nın statüsünün dile getirmesi teklifinde bulundu. CDA'nın hadsiz önergesi, yaklaşan genel seçim adımı olarak nitelendirildi. DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, önerge için, '21. yüzyıl Haçlı seferi" benzetmesi yaptı.