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Kadına eşitlik tasarısı onaylandı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Kadına eşitlik tasarısı onaylandı
Almanya hükümeti, Aile Bakanı Franziska Giffey'in hazırladığı cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen "Ulusal Eşitlik Stratejisi" adlı tasarıyı onayladı. Bakan Giffey, onaylama kararını, "Hükümetin bu konuyla ilgili eylemleri açısından, önümüzdeki yasama dönemlerini de kapsayacak bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Paket 67 ayrı maddede dokuz hedefin hayata geçirilmesini öngörüyor. Bunlar arasında gelir eşitliği ve çalışma dünyasında siyasi bakımdan cinsiyet eşitliği standartları oluşturulması geliyor.
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Kadına eşitlik tasarısı onaylandı
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