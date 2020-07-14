Göçmen mahallesi hedef oldu

BERLİN'DE göçmenlerin yaşadığı Neukölln ilçesinde araçlara yönelik kundaklamaların önü kesilemiyor. Önceki gece bir binanın otoparkındaki 6 araç ateşe verildi. Bina, yangının sıçrama tehlikesine karşı boşaltıldı. Bazı kiracılar, duman zehirlenmesinden dolayı ayakta tedavi edildi. Söndürme çalışmasına 50'den fazla itfaiyeci katıldı.YANGINDA iki daire kullanılmayacak hale geldi. Bu yangından kısa süre sonra ilçenin Karl-Marx Caddesi üzerinde bir araç kundaklandı. İlçede uzun süredir devam eden seri kundaklamaların ardında kim olduğu henüz belirlenemedi. Göçmenlerin yoğun oturduğu bu bölgede aşırı sağcıların saldırıları yoğunlaştırdığı biliniyor.