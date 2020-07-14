NRW’de 150 kişilik düğün izni

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde (NRW) 12 Ağustos'tan itibaren 150 kişilik düğünlere izin çıktı. NRW Sağlık Bakanı Karl Josef Laumann, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydı ile bu iznin verildiğini bildirdi. Kısmi izin salon sahipleri ile evlenmeyi planlayan çiftleri sevindirdi. Bakan Laumann, ayrıca kültürel ve sosyal organizasyonlarda katılımcı sayısının 100'den 300'e çıkarıldığını, salonlarda yapılan spor etkinliklerinde sporcu sayısının 10'dan 30'a, seyirci sayısının da 300'e yükseltildiğini açıkladı.