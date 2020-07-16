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1 milyonluk düğün hediyesi

Türk asıllı futbolcu ’in eşi ’nin abisi dünyaevine girdi. Abisine düğün hediyesi 1 milyon TL’lik ev alan Amine’ye hayranları “süper yenge” yorumunu yaptı

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
1 milyonluk düğün hediyesi
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ağabeyi Şahan Gülşe, sevgilisi Stefanie Duarte ile nikah masasına oturdu. Gülşe abisi Şahan Gülşe için masraftan kaçınmadı. Çifte düğün hediyesi olarak İsveç'ten 150 bin dolarlık (1 milyon TL'lik) bir ev alan Gülşe'ye hayranları 'süper yenge' yorumunda bulundu. Gülşe, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara, "Mrs & Mr Gülşe. Öyle mutluyum ki bugün biricik abim evlendi. Güzeller güzeli eşi beyazlar içinde su gibiydi. Allah mutluluğunuzu daim etsin. İnşallah bir ömür boyu birbirinize böyle güzel bakarsınız. Sizi çok seviyorum" yazarak çifte güzel dileklerde bulundu.
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1 milyonluk düğün hediyesi
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