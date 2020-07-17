Bu adamı 9 aydır yakalayamıyorlar

Almanya'nın Dortmund kentindeki DİTİB Ulu Cami, 21 Ekim 2019 gecesi saat 01.30 sularında molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Kundakçı ve iki işbirlikçisinin görüntüleri caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, cami yakınındaki benzin istasyonunun güvenlik kamerasında da kundakçıyı tespit etti.EŞKÂL, dokuz ay önce belirlendi ancak polis kundakçıyı yakalayamadı. Bunun üzerine Dortmund Savcılığı ve Polisi, önceki gün halktan yardım istedi. Kundakçıyı gören veya tanıyanların 0231/132-7441 numaralı telefonu aramaları çağrısında bulunuldu. Cami cemaati ve çevredeki Türkler, iz bulunamamasına tepki gösterdi.OLAY günü kundakçının eşkâlinin belirlendiğini ifade eden Türkler, "Kundakçı iki güvenlik kamerasında da net olarak görülüyor. Bugüne kadar yakalanmaması bizleri hayrete düşürüyor. Kundakçının PKK yandaşı olduğu bilgisi de varken gelişmeyi hayretle takip ediyoruz. Artık kundakçılar bulunup cezalandırılsın" dedi.Dortmund DİTİB Ulu Cami'ne molotof koktetyli atan kundakçı aynı gece saatlerinde akar yakıt istasyonunda görüldü. Kamera görüntüsü o kadar net ki bu fotoğrafla yakalanmaması mümkün değil.