Üç kıtadan talibi var

2013'TEN beri Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in teknik direktör Arteta ile yaşadığı sorunlardan sonra sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuya şu ana kadar Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geldiği belirtildi.İNGİLİZ basını ise Mesut Özil'in transferinde oyuncunun maaşının önemli bir engel olduğunu savundu. İtalya'da birkaç takımın yıldız oyuncuya talip olduğu vurgulanırken Mesut'un 20 milyon euroluk yıllık kazancını karşılamanın bu ekipler için zor olduğuna dikkat çekildi. Katar ve ABD Ligi bu yüzden Mesut için daha uygun görünürken özellikle David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ön plana çıkıyor.